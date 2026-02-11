Senzu может перейти в Passion UA по CS 2

Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Азбаяр Senzu Мунхболд может продолжить карьеру в составе Passion UA.

Об этом сообщил русскоязычный инсайдер Владислав harumi Радвилович в своём телеграм-канале.

По информации источника, Senzu рассматривается в качестве замены Николасу nicx Ли в стартовой пятёрке команды.

Кроме того, как утверждает автор страницы infocsarg в X, на этом возможные перестановки не ограничатся: аргентинец Сантино try Ригал может заменить Хокона Hallzerk Фьярли.

Официальных комментариев от клуба на момент публикации не поступало.

Сейчас Senzu находится в запасе The Mongolz и остаётся без игровой практики на тир-1 сцене.