Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тизер семейной комедии «Дед Фомич» с Никитой Кологривым — выход 23 июля

Тизер семейной комедии «Дед Фомич» с Никитой Кологривым — выход 23 июля
Комментарии

Компания «НМГ Кинопрокат» выпустила тизер фильма «Дед Фомич». Семейная комедия выйдет в российском прокате 23 июля.

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Сюжет повествует о дедушке, который в молодости наделал глупостей и потерял доверие своей семьи. Спустя 30 лет Фомич прикидывается смертельно больным, собирая вокруг себя детей и внуков. В этот момент семье предстоит избавиться от старых обид, переживая нелепые и драматичные ситуации.

Главные роли исполнили Никита Кологривый («Август»), Николай Добрынин («Молодёжка. Новая смена»), Андрей Мерзликин («Брестская крепость»), Екатерина Волкова («Воронины») и другие актёры. Режиссёрами выступили Гарик Петросян («Друг на час») и Григорий Сухов («Трудная»).

О другой российской картине:
Ольга Бузова на пельменном заводе. Обзор «Равиоли Оли»
Ольга Бузова на пельменном заводе. Обзор «Равиоли Оли»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android