«Цензура и Max не пройдут»: россияне — о замедлении «Телеграма» в стране
10 февраля стало известно о частичном ограничении работы мессенджера «Телеграм» в России. Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, цель замедления сервиса — добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан.

Пользователи в Сети начали массово комментировать ограничения. Некоторые жалуются, что им не удаётся просматривать публикации различных телеграм-каналов с той же скоростью, с какой удавалось делать это раньше. Другие, наоборот, оптимистично смотрят на замедление, заявляя, что их не пугает ограничение очередного сервиса.

Что пишут пользователи по поводу замеделния работы «Телеграма»:

Спасибо за цифровой гулаг.
Здесь бы подошла гифка, где скорость видео меняют с х1.00 на х0.25.
Сколько можно уже лезть к людям со своими запретами?
В Mах не пойду.
И с этим справимся. Нас не запугаешь.
Сделать лучше, или хотя бы так же, мы не можем. Можем только заблокировать, замедлить, запретить, приказать, оштрафовать.
У них ничего не выйдет — цензура и Max не пройдут.

Ранее ситуацию с замедлением «Телеграма» в РФ прокомментировал создатель сервиса Павел Дуров. Бизнесмен сравнил текущую ситуацию с блокировкой мессенджера в Иране.

Павел Дуров — о замедлении мессенджера в России:
Создатель «Телеграма» Павел Дуров отреагировал на ограничения работы сервиса в России
