Стартовали съёмки фильма «Сокровища гномов 2» с Никитой Кологривым

Кинокомпания «Наше кино» сообщила о старте съёмок фильма «Сокровища гномов 2: Пещера Али-Бабы». Дата выхода продолжения семейной картины пока неизвестна.

Фото: «Наше кино»

Действие ленты развернётся спустя год после событий первой части. Рома хочет наладить свою жизнь, но четыре гнома не дают ему это сделать. В один момент герой находит в библиотеке волшебное зеркало, которое выпускает на волю гнома Ловкариуса — он предлагает Роме найти загадочную пещеру Али-Бабы, которая принесёт огромные богатства.

Главные роли вновь сыграют Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Анастасия Уколова («Всё хорошо»), Алиса Руденко («Царевна-лягушка»), Константин Ивлев («Кухня») и другие актёры. Режиссёром выступает постановщик первой части Александр Бабаев.