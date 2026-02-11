Скидки
Стартовали съёмки фильма «Сокровища гномов 2» с Никитой Кологривым

Стартовали съёмки фильма «Сокровища гномов 2» с Никитой Кологривым
Кинокомпания «Наше кино» сообщила о старте съёмок фильма «Сокровища гномов 2: Пещера Али-Бабы». Дата выхода продолжения семейной картины пока неизвестна.

Фото: «Наше кино»

Действие ленты развернётся спустя год после событий первой части. Рома хочет наладить свою жизнь, но четыре гнома не дают ему это сделать. В один момент герой находит в библиотеке волшебное зеркало, которое выпускает на волю гнома Ловкариуса — он предлагает Роме найти загадочную пещеру Али-Бабы, которая принесёт огромные богатства.

Главные роли вновь сыграют Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Анастасия Уколова («Всё хорошо»), Алиса Руденко («Царевна-лягушка»), Константин Ивлев («Кухня») и другие актёры. Режиссёром выступает постановщик первой части Александр Бабаев.

О другом популярном фильме:
Самый человечный фильм последних лет. Обзор «Здесь был Юра»
Самый человечный фильм последних лет. Обзор «Здесь был Юра»
