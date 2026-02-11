Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Люди не были готовы к такому фильму». Кристофер Нолан — о критике «Интерстеллара»

«Люди не были готовы к такому фильму». Кристофер Нолан — о критике «Интерстеллара»
Комментарии

Знаменитый режиссёр Кристофер Нолан выступил на повторном показе своего фильма «Интерстеллар» в кинотеатре AMC Universal Citywalk в Лос-Анджелесе. Он рассказал о критике фантастической картины во время её выхода в 2014 году.

По словам постановщика, некоторые обозреватели пренебрежительно относились к «Интерстеллару». По ощущениям Нолана, не все были готовы к его новой работе, ведь автора воспринимали как режиссёра «холодных» картин. Потому он захотел снять ленту, которая показывает чувства.

Некоторые отзывы критиков были несколько пренебрежительными. Было ощущение, что люди не совсем готовы к моему творчеству. Один продюсер анонимно заявил обо мне: «Он холодный парень, который снимает «холодные» фильмы». Такое высказывание запало мне в душу. Потом меня привлёк сценарий моего брата, потому что он о семье и человечности. Он получился очень эмоциональным. Именно такой фильм я хотел снять. Это фильм, который не скрывает своих чувств.

«Интерстеллар» рассказывает о главе семьи, который вместе с командой отправляется в космос, чтобы найти новое пристанище для жителей Земли. Главные роли исполнили Мэттью Макконахи («Настоящий детектив»), Энн Хэтэуэй («Отверженные»), Джессика Честейн («Марсианин») и другие актёры.

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Один из лучших боевиков Джейсона Стэйтема. Обзор «Убежища»
Один из лучших боевиков Джейсона Стэйтема. Обзор «Убежища»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android