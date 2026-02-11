«Люди не были готовы к такому фильму». Кристофер Нолан — о критике «Интерстеллара»

Знаменитый режиссёр Кристофер Нолан выступил на повторном показе своего фильма «Интерстеллар» в кинотеатре AMC Universal Citywalk в Лос-Анджелесе. Он рассказал о критике фантастической картины во время её выхода в 2014 году.

По словам постановщика, некоторые обозреватели пренебрежительно относились к «Интерстеллару». По ощущениям Нолана, не все были готовы к его новой работе, ведь автора воспринимали как режиссёра «холодных» картин. Потому он захотел снять ленту, которая показывает чувства.

Некоторые отзывы критиков были несколько пренебрежительными. Было ощущение, что люди не совсем готовы к моему творчеству. Один продюсер анонимно заявил обо мне: «Он холодный парень, который снимает «холодные» фильмы». Такое высказывание запало мне в душу. Потом меня привлёк сценарий моего брата, потому что он о семье и человечности. Он получился очень эмоциональным. Именно такой фильм я хотел снять. Это фильм, который не скрывает своих чувств.

«Интерстеллар» рассказывает о главе семьи, который вместе с командой отправляется в космос, чтобы найти новое пристанище для жителей Земли. Главные роли исполнили Мэттью Макконахи («Настоящий детектив»), Энн Хэтэуэй («Отверженные»), Джессика Честейн («Марсианин») и другие актёры.