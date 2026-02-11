Скидки
Donk, molodoy и sh1ro вошли в список лучших на IEM Krakow 2026 по CS 2

В число лучших на IEM Krakow 2026 вошли donk, KSCERATO, flameZ, molodoy, sh1ro и Spinx — каждый из них продемонстрировал высокий индивидуальный уровень и стабильность на ключевых стадиях чемпионата.

Donk стал одним из главных героев ивента, регулярно набирая высокий рейтинг и оказывая решающее влияние в плей-офф. KSCERATO отметился надежной игрой на поздних стадиях, flameZ и Spinx внесли значительный вклад в результаты своих команд за счёт агрессии и уверенных клатчей. Sh1ro традиционно показал стабильность с AWP, а molodoy стал одним из открытий турнира, учитывая плохое самочувствие игрока в течение большей части соревнования.

Отдельного упоминания удостоились ropz, YEKINDAR, torzsi, MATYS, soulfly, kyousuke и Graviti, которые также провели сильный чемпионат, но не вошли в основной список EVP.

