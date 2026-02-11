Скидки
Для No Man's Sky вышел апдейт Remnant с грави-пушкой и промышленностью

Для No Man's Sky вышел апдейт Remnant с грави-пушкой и промышленностью
Студия Hello Games представила трейлер крупного апдейта для игры No Man's Sky. Обновление под названием Remnant доступно на всех платформах уже с 11 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале HelloGamesTube. Права на видео принадлежат Hello Games.

Вместе с патчем 6.2 в игре появился модуль «Гравитационная пушка». С его помощью можно манипулировать объектами и передвигать их в разные стороны. Новое вооружение понадобится, чтобы переносить промышленные отходы на своём внедорожнике «Колосс», для последующей продажи. Машину также можно будет изменить, поставив новую кабину или обновив ходовую часть.

No Man’s Sky представляет собой космическое приключение с открытым миром, которое вышло на PlayStation 4 и ПК в 2016 году. С тех пор проект получал множество обновлений, которые помогли разнообразить игровой процесс.

