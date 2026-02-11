В России предложили ввести налог в 22% на иностранные товары на маркетплейсах

Минпромторг предложил ввести полный налог на добавленную стоимость (НДС) для иностранных товаров, купленных через российские маркетплейсы. Об инициативе сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

Так, Минпромторг выступил за введение НДС в 22% для зарубежных товаров. Предложение подразумевает начать налоговые изменения с 1 января 2027 года. Антон Алиханов таже заявил, что ведомство работает над улучшением системы трансграничной торговли.

Ранее в министерстве финансов сообщали о другом налоговом проекте. Он подразумевает, что НДС на поставляемые товары должен увеличиваться постепенно. Согласно проекту, в 2027 году рост налога может составить 5%, в 2028 году — 10%, а в 2029 — 15%.