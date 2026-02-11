Скидки
Фильму «Грозовой перевал» с Марго Робби предрекают громкий старт в $ 90 млн

Фильму «Грозовой перевал» с Марго Робби предрекают громкий старт в $ 90 млн
Издание Variety поделилось прогнозами насчёт стартовых сборов драмы «Грозовой перевал». По данным издания, картина соберёт около $ 55 млн за первые выходные в США.

По прогнозам аналитиков, общие сборы ленты по всему миру за первый уикенд достигнут $ 95 млн. Для фильма, бюджет которого составил $ 80 млн, подобный старт — настоящий успех. По данным издания, фильм станет лидером проката в грядущие выходные.

Премьера «Грозового перевала» состоится 13 февраля. Драма представляет собой экранизацию одноимённого романа Эмили Бронте от постановщицы Эмиральд Феннел («Солтбёрн»). Картина расскажет историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой. Главные роли исполнили Марго Робби («Барби») и Джейкоб Элорди («Франкенштейн»).

Что пишут критики о новой драме с Марго Робби:
«Фильм для роликов в TikTok»: критики смешанно оценили «Грозовой перевал» с Марго Робби
