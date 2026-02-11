Скидки
Аниме Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок утекло в сеть, слили в онлайне

Фильм «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» утёк в Сеть
Комментарии

В конце января в Сети оказалась официальная копия мультфильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — первой части трилогии, которая продолжает оригинальное аниме. В интернет утекла версия ленты для онлайн-кинотеатра Crunchyroll в высоком качестве и с вшитыми английскими субтитрами.

Судя по всему, администрация стриминга быстро обратила внимание на проблему и массово блокирует нелегальные показы в Сети. Однако на некоторых пиратских сайтах «Бесконечный замок» всё ещё доступен и транслируется уже несколько недель. Когда ленту официально выпустят в онлайне, неизвестно.

«Истребитель демонов: Бесконечный замок» стал первым полнометражным фильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального аниме, которое завершилось в 2024 году. Премьера ленты в Японии состоялась в июле 2025 года, а осенью она добралась до Европы и США. Общие сборы картины превысили $ 730 млн, это самое кассовое аниме в истории.

