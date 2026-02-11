Скидки
Трейлер эротического сериала «Владимир» с Рэйчел Вайс — выход 5 марта

Компания Netflix выпустила трейлер мини-сериала «Владимир». Эротический триллер выйдет на стриминговом сервисе 5 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина представляет собой экранизацию одноимённого романа Джулии Мэй Джонас. Проект повествует о преподавательнице литературы, которая становится одержима своим коллегой-писателем Владимиром. В один момент новое увлечение начинает быть опасным для героини.

Главные роли исполнили Рэйчел Вайс («Мумия»), Джон Слэттери («Мстители: Финал»), Лео Вудалл («Белый лотос») и другие актёры. Всего в сезон войдёт восемь серий, премьера которых состоится одновременно.

