Детективный сериал «Скарпетта» с Николь Кидман стартует 11 марта — трейлер

Компания Amazon раскрыла дату выхода сериала «Скарпетта». Детективная лента стартует на стриминговом сервисе Prime Video 11 марта. Авторы также представили трейлер проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сериал основан на криминальной серии книг Патрисии Корнуэлл. Главным героем выступает судмедэксперт Кей Скарпетта, которая пытается разоблачить серийного убийцу.

Главные роли исполнили Николь Кидман («Большая маленькая ложь»), Джейми Ли Кёртис («Достать ножи»), Бобби Каннавале («Ирландец») и другие актёры. Шоураннером проекта выступила Лиз Сарнофф — одна из сценаристов сериалов «Остаться в живых» и «Дэдвуд».