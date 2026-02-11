Стильные постеры сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем — трейлер 12 февраля

Компания Amazon сообщила, что трейлер сериала «Паук-Нуар» выйдет уже 12 февраля. Авторы также представили стильные постеры супергеройского проекта.

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Картина расскажет историю стареющего частного детектива Бена Рейли, который работает в Нью-Йорке 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Авторы сериала ранее сообщали, что выпустят ленту в двух версиях: цветной и чёрно-белой.

Главную роль в «Пауке-Нуаре» исполнил знаменитый актёр Николас Кейдж («Собиратель душ»). Ранее он озвучивал этого же персонажа в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». В проекте также сыграли Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге»), Эндрю Колдуэлл («Как я встретил вашу маму») и Ламорн Моррис («Рождественские хроники»).