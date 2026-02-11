Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стильные постеры сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем — трейлер 12 февраля

Стильные постеры сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем — трейлер 12 февраля
Комментарии

Компания Amazon сообщила, что трейлер сериала «Паук-Нуар» выйдет уже 12 февраля. Авторы также представили стильные постеры супергеройского проекта.

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Картина расскажет историю стареющего частного детектива Бена Рейли, который работает в Нью-Йорке 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Авторы сериала ранее сообщали, что выпустят ленту в двух версиях: цветной и чёрно-белой.

Главную роль в «Пауке-Нуаре» исполнил знаменитый актёр Николас Кейдж («Собиратель душ»). Ранее он озвучивал этого же персонажа в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». В проекте также сыграли Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге»), Эндрю Колдуэлл («Как я встретил вашу маму») и Ламорн Моррис («Рождественские хроники»).

О другом популярном сериале:
Обзор сериала «Майор Гром: Игра против правил»
Обзор сериала «Майор Гром: Игра против правил»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android