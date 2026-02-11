В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Z Trifold за 500 тыс. рублей

В российских магазинах стартовали продажи Samsung Galaxy Z Trifold. Особенностью смартфона стала возможность складывать устройство втрое.

Цена на гаджет в России составила 499 990 рублей за версию с 512 ГБ памяти. Таким образом, стоимость нового смартфона Samsung равна цене трёх iPhone 17 Pro Max с 256 ГБ памяти. По данным издания Rozetked, сейчас поставки гаджетов ограничены, потому доступны они только по предзаказу.

Z TriFold представляет собой смартфон с 10-дюймовый OLED-дисплеем, с разрешением 2160×1586 пикселей и частотой 120 Гц. По центру смартфона расположен обратный дисплей с диагональю 6,5 дюйма, разрешением 2520×1080 пикселей и той же частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite с 16 ГБ оперативной и 512/1024 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятора объёмом 5600 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.