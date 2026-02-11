Скидки
В фильме по Helldivers сыграет Джейсон Момоа — премьера 10 ноября 2027 года

Издание Deadline раскрыло подробности фильма по знаменитой видеоигровой серии Helldivers. Премьера картины состоится 10 ноября 2027 года.

Одну из ведущих ролей исполнит звезда «Игры престолов» и фильма «Minecraft в кино» Джейсон Момоа. Остальные подробности насчёт актёрского состава картины пока неизвестны. Ранее сообщалось, что режиссёром ленты выступит постановщик четвёртой, пятой, шестой и девятой частей «Форсажа» Джастин Лин.

Helldivers вышла в 2015 году на платформы PlayStation и ПК. Игра представляет собой фантастический шутер, который повествует о будущем человечества и большой войне с инопланетной расой жуков. Сиквел серии вышел в 2024 году и за два года его продажи превысили 20 млн копий.

