Большой трейлер продолжения сериала «Клиника» — премьера 25 февраля

Большой трейлер продолжения сериала «Клиника» — премьера 25 февраля
Комментарии

Телеканал ABC представил трейлер «Клиники» — продолжения одноимённого медицинского сериала. Проект вернётся уже 25 февраля сразу с двух эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале ABC. Права на видео принадлежат ABC.

Новый сезон «Клиники» посвящён повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе. В продолжении «Клиники» также появятся и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.

Знаменитый медицинский сериал вернётся после 15-летнего перерыва. В проекте также вернутся актёры Джуди Рейес (Карла) и Джон К. Макгинли (доктор Кокс).

