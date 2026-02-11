Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян начал cтримить на Twitch

Знаменитый российский актёр и звезда сериала «Универ» Андрей Гайдулян начал вести трансляции на Twitch. Первый стрим артист запустил 11 февраля.

Фото: Andrey_gaidulean

В декабре 2025 года популярный российский стример Вадим Evelone Козаков предложил Гайдуляну завести собственный канал на платформе Twitch. После этого актёр попросил подписчиков придумать ему ник. Следом звезда «Универа» начал появляться на трансляциях других блогеров.

В итоге артист назвал канал Andrey_gaidulean. Первый стрим Гайдуляна уже набрал более 30 тыс. зрителей. На трансляции присутствует сам Evelone и вместе с артистом обсуждает особенности взаимодействия с Twitch, а также отвечают на вопросы зрителей.