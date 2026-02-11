Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян начал cтримить на Twitch

Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян начал cтримить на Twitch
Комментарии

Знаменитый российский актёр и звезда сериала «Универ» Андрей Гайдулян начал вести трансляции на Twitch. Первый стрим артист запустил 11 февраля.

Фото: Andrey_gaidulean

В декабре 2025 года популярный российский стример Вадим Evelone Козаков предложил Гайдуляну завести собственный канал на платформе Twitch. После этого актёр попросил подписчиков придумать ему ник. Следом звезда «Универа» начал появляться на трансляциях других блогеров.

В итоге артист назвал канал Andrey_gaidulean. Первый стрим Гайдуляна уже набрал более 30 тыс. зрителей. На трансляции присутствует сам Evelone и вместе с артистом обсуждает особенности взаимодействия с Twitch, а также отвечают на вопросы зрителей.

Материалы по теме
Новое кино Сарика Андреасяна: обзор фильма «Сказка о царе Салтане»
Новое кино Сарика Андреасяна: обзор фильма «Сказка о царе Салтане»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android