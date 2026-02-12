Скидки
The International 2026 пройдёт в Шанхае — даты проведения турнира

The International 2026 пройдёт в Шанхае — даты проведения турнира
Комментарии

Компания Valve объявила место и даты проведения The International 2026. Главное киберспортивное событие года по Dota 2 примет Китай: соревнования пройдут в Шанхае в спортивном центре «Восток». В 2016 году там прошёл MSI по LoL.

MSI 2016 в спортивном центре «Восток»

MSI 2016 в спортивном центре «Восток»

Фото: Flickr

Основной этап турнира, на котором 16 лучших команд мира разыграют Эгиду чемпионов, состоится с 20 по 23 августа 2026 года. Перед этим участников ждут отборочные стадии: открытые квалификации пройдут с 9 по 12 июня, а закрытые региональные — с 15 по 28 июня.

Групповая стадия, которая пройдёт по швейцарской системе, намечена на 13-16 августа. По её итогам определятся восемь коллективов, которые попадут в плей-офф.

Информацию о продаже билетов организаторы обещают раскрыть в ближайшее время.

Чемпион TI14 рассказал о жизни своей семьи после успехов в Dota 2:
«Папу хвалят на работе»: Malr1ne — о том, как успехи в Dota 2 изменили жизнь его семьи
