Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатели WhatsApp отреагировали на полную блокировку сервиса в России

Создатели WhatsApp отреагировали на полную блокировку сервиса в России
Комментарии

11 февраля домен мессенджера WhatsApp полностью исчез из DNS-серверов Роскомнадзора. Это значит, что сервис удалили из Национальной системы доменных имен, который отвечает за доступ к сайтам на территории России.

Спустя некоторое время создатели мессенджера отреагировали на полноценную блокировку WhatsApp в стране. Разработчики признали факт ограничений со стороны РКН и заявили, что продолжают делать всё возможное, чтобы сервис каким-либо образом работал в РФ и дальше.

Сегодня российские власти попытались полностью заблокировать WhatsApp в попытке заставить людей перейти на государственное, незащищённое от слежки приложение. Старания изолировать более 100 миллионов пользователей без права на частное и безопасное общение — это шаг назад, который может привести только к снижению безопасности людей в России. Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы пользователи оставались на связи.

Блокировка WhatsApp в России началась ещё в августе 2025 года, когда в стране стали недоступны звонки внутри приложения. После этого сервис сильно замедлили, после чего и последовала полноценная блокировка на территории РФ.

Материалы по теме
«Цензура и Max не пройдут»: россияне — о замедлении «Телеграма» в стране
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android