Джо Кири хотел бы сыграть Гарри Осборна в киновселенной Marvel
Актёр Джо Кири, известный в том числе по роли Стива Харрингтона в «Очень странных делах», в недавнем интервью рассказал, что хотел бы сыграть Гарри Осборна в киновселенной Marvel.
Забавно, что именно Кири фанаты больше всего хотят видеть в роли лучшего друга Питера Паркера. Ходили даже слухи, что с Джо уже заключили контракт.
Думаю, нужно просто быть внимательным, много читать и надеяться на лучшее. Но ладно. Ну же. Где сценарий? Поехали!
Возможно, исполнителя роли Гарри Осборна мы увидим уже в «Человеке-пауке: Совершенно новый день», где, по слухам, появится и Нормас Осборн, то есть Зелёный гоблин.
