Apple планирует начать съёмки третьего сезона «Разделения» этим летом

Apple планирует начать съёмки третьего сезона «Разделения» этим летом
По данным Deadline, Apple хочет начать съёмки третьего сезона «Разделения» уже этим летом. Студия рассчитывает, что сериал продержится как минимум четыре сезона и в дальнейшем может пополниться спин-оффами.

Напомним, второй сезон «Разделения» завершился 20 марта. В этот день состоялась премьера 10-го эпизода, который уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами.

Сериал «Разделение» дебютировал в феврале 2022 года, получив очень положительные отзывы зрителей и критиков. Шоу рассказывает о сотруднике компании Lumon Industries Марке — он соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих.

