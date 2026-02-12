Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Невероятно эмоциональный фильм»: Крис Хемсворт — про «Мстителей: Судный день»

«Невероятно эмоциональный фильм»: Крис Хемсворт — про «Мстителей: Судный день»
Комментарии

Крис Хемсворт, исполнитель роли Тора, в очередной раз высказался про фильм «Мстители: Судный день». По словам актёра, картина по-настоящему поразит и удивит зрителей.

Этот фильм вас просто поразит. Я не знаю, как им это удаётся.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет новый фильм про Человека-паука — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.

Премьера супергеройской картины состоится 18 декабря 2026 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android