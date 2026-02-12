«Невероятно эмоциональный фильм»: Крис Хемсворт — про «Мстителей: Судный день»
Крис Хемсворт, исполнитель роли Тора, в очередной раз высказался про фильм «Мстители: Судный день». По словам актёра, картина по-настоящему поразит и удивит зрителей.
Этот фильм вас просто поразит. Я не знаю, как им это удаётся.
Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет новый фильм про Человека-паука — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.
