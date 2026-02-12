Съёмки третьего сезона «Разделения» могут начаться летом

По данным Deadline, съёмочный процесс третьего сезона «Разделения» может начаться уже этим летом. Что касается четвёртого сезона, на него шоу пока не продлили, хотя планы относительно этого существуют.

«Разделение» вряд ли получит полноценный пятый сезон и, скорее всего, завершится на четвёртом, однако развитие франшизы не остановится на этом. В будущем к ней планируют выпустить спин-оффы и даже приквелы.

Сериал «Разделение» стартовал в феврале 2022 года, получив очень положительные отзывы зрителей и критиков. Шоу рассказывает о сотруднике компании Lumon Industries Марке, он соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Второй сезон шоу вышел в начале 2025-го, работа над продолжением уже ведётся.