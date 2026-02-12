Скидки
Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 достигли 5 млн копий за год

Студия Warhorse объявила, что продажи Kingdom Come: Deliverance 2 за год с момента релиза (то есть на 4 февраля 2026-го) достигли 5 млн копий. В Embracer Group, которая выступила издателем, довольны финансовыми показателями тайтла.

Как именно весь тираж распределился между платформами, не говорят. Неизвестно и то, сколько составили продажи DLC. Возможно, информацию об этом раскроют позже.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. За это время для проекта выпустили три полноценных сюжетных дополнения. Релиз финального DLC о монастыре состоялся 11 ноября 2025 года, и на этом поддержка игры завершилась.

