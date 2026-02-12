Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 достигли 5 млн копий за год
Поделиться
Студия Warhorse объявила, что продажи Kingdom Come: Deliverance 2 за год с момента релиза (то есть на 4 февраля 2026-го) достигли 5 млн копий. В Embracer Group, которая выступила издателем, довольны финансовыми показателями тайтла.
Как именно весь тираж распределился между платформами, не говорят. Неизвестно и то, сколько составили продажи DLC. Возможно, информацию об этом раскроют позже.
Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. За это время для проекта выпустили три полноценных сюжетных дополнения. Релиз финального DLC о монастыре состоялся 11 ноября 2025 года, и на этом поддержка игры завершилась.
Комментарии
- 12 февраля 2026
-
10:56
-
10:47
-
10:15
-
07:53
-
07:17
-
06:38
-
05:05
-
03:53
- 11 февраля 2026
-
21:06
-
20:53
-
20:44
-
20:20
-
19:49
-
19:22
-
19:08
-
18:46
-
18:34
-
18:25
-
17:57
-
17:24
-
16:54
-
16:52
-
16:23
-
15:51
-
15:23
-
14:52
-
14:28
-
14:25
-
14:07
-
14:01
-
13:57
-
13:44
-
13:34
-
13:16
-
13:03