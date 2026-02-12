Скидки
Ремейк «Готики» выйдет 5 июня

Создатели ремейка первой «Готики» объявили, что она выйдет 5 июня. Дату релиза озвучили в новом трейлере, в котором также показали геймплейные фрагменты.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

Новая «Готика» станет полноценным ремейком — разработчики переписали и переозвучили многие диалоги из оригинальной игры. В проекте персонажи будут соблюдать настоящий ежедневный график — вставать с утра, заниматься выполнением различных заданий посреди дня и засыпать вечером. Разработчики попытались сделать мир игры максимально живым, доработав искусственный интеллект.

Игра выйдет на PS5, Xbox Series и ПК. Она будет полностью поддерживать русский язык, включая озвучку.

