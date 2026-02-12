Продажи ARC Raiders превысили 14 млн копий
Embark Studio вновь отчиталась об успехах экстракшен-шутера ARC Raiders. Его тираж перевалил за 14 млн копий. О тираже в 12 млн сообщалось 13 января, то есть прошёл почти месяц, а игра сумела реализовать ещё пару миллионов копий.
Фото: Embark Studio
ARC Raiders представляет собой экстракшен-шутер (или эвакуационный шутер), в котором пользователям нужно высаживаться на карты, добывать ресурсы, параллельно сражаясь с реальными людьми и арками (местными роботами).
ARC Raiders вышла 30 октября на PS5, Xbox Series и ПК. Игра быстро стала хитом и, несмотря на обилие багов, до сих пор остаётся востребованным онлайн-тайтлом.
