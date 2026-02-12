Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Продажи ARC Raiders превысили 14 млн копий

Продажи ARC Raiders превысили 14 млн копий
Комментарии

Embark Studio вновь отчиталась об успехах экстракшен-шутера ARC Raiders. Его тираж перевалил за 14 млн копий. О тираже в 12 млн сообщалось 13 января, то есть прошёл почти месяц, а игра сумела реализовать ещё пару миллионов копий.

Фото: Embark Studio

ARC Raiders представляет собой экстракшен-шутер (или эвакуационный шутер), в котором пользователям нужно высаживаться на карты, добывать ресурсы, параллельно сражаясь с реальными людьми и арками (местными роботами).

ARC Raiders вышла 30 октября на PS5, Xbox Series и ПК. Игра быстро стала хитом и, несмотря на обилие багов, до сих пор остаётся востребованным онлайн-тайтлом.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android