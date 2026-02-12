Продолжение фильма «Руки Вверх!» выйдет 15 октября
На сайте «Бюллетень кинопрокатчика» появилась точная дата выхода продолжения фильма «Руки Вверх!». Картину выпустят в российский прокат 15 октября этого года.
Сюжетные детали сиквела пока что не раскрывают. Фильм «Руки Вверх!» рассказывает, как провинциальный мальчишка, мечтающий впечатлить девушку робкими песнями о любви, стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. Жуков выступил автором сценария, продюсером и композитором ленты.
В картине снялись Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Аскар Узабаев.
Комментарии
