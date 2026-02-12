Скидки
Вышел тизер комедии «Домовёнок Кузя 2» с актёрами озвучки — премьера 19 марта

Вышел тизер комедии «Домовёнок Кузя 2» с актёрами озвучки — премьера 19 марта
Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила новый тизер фильма «Домовёнок Кузя 2» с актёрами озвучки произведения. Продолжение семейной комедии выйдет в кинотеатрах России 19 марта 2026 года.

Видео доступно во VK-группе Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат Кинокомпании братьев Андреасян.

События второй части развернутся спустя несколько лет после финала первого фильма. Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная гостья – Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Героям предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок.

К главным ролям в ленте вернулись Екатерина Стулова (Баба-яга), Софья Петрова (Наташа), Марк Богатырёв (Андрей), Евгения Малахова (мама Наташи) и другие актёры. Роль Кощея досталась Ивану Охлобыстину («Интерны»). Оригинальная картина вышла в России в 2024 году и собрала в прокате более 1 млрд рублей.

Новое кино Сарика Андреасяна: обзор фильма «Сказка о царе Салтане»
Новое кино Сарика Андреасяна: обзор фильма «Сказка о царе Салтане»
