В кинотеатрах России вышел фильм «Сказка о царе Салтане»

В кинотеатрах России вышел фильм «Сказка о царе Салтане»
12 февраля состоялась премьера фильма «Сказка о царе Салтане». Ленту по мотивам знаменитого произведения Александра Сергеевича Пушкина уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Сюжет ленты адаптирует оригинальную сказку и расскажет историю женитьбы царя Салтана и рождения его сына, князя Гвидона. Однажды из-за козней тёток он попадает на необитаемый остров и встречает там волшебницу — царевну Лебедь. С её помощью молодой человек становится могущественным владыкой и воссоединяется с отцом.

Главные роли в ленте сыграли Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Лиза Моряк («Онегин»), Алексей Онежен («Артек. Большое путешествие»), Алиса Кот («Папины дочки. Новые») и другие актёры.

