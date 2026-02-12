Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В кинотеатрах России вышла мелодрама «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич

В кинотеатрах России вышла мелодрама «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
Комментарии

12 февраля в России состоялась премьера фильма «Счастлив, когда ты нет». Мелодрама с Александрой Бортич уже вышла в кинотеатрах страны.

Видео доступно во VK-группе Cinema, Cinema, Cinema. Права на видео принадлежат «Экспонента фильм».

Сюжет ленты рассказывает о парне и девушке по имени Евгений и Евгения. Они случайно знакомятся во время вечеринки и начинают относиться друг к другу с антипатией, но при этом оказываются в одной постели. После этого их жизни становятся ещё сложнее.

Главные роли в фильме сыграли Александра Бортич («Холоп»), Гоша Токаев («Пара из будущего») и Софья Райзман («Жизнь и судьба»). Режиссёром и автором сценария выступил Игорь Марченко — автор фильмов «Мы-Значит» и «Гараж».

Материалы по теме
Новое кино Сарика Андреасяна: обзор фильма «Сказка о царе Салтане»
Новое кино Сарика Андреасяна: обзор фильма «Сказка о царе Салтане»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android