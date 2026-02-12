Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Клиника, 10-й сезон (2026): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода продолжения сериала «Клиника»
Комментарии

Уже 25 февраля состоится премьера сериала «Клиника». Продолжение культового комедийного шоу посвящён повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе. В продолжении также появятся и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.

В первый сезон возрождения войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно на телеканале ABC и в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится 15 апреля.

Расписание выхода продолжения сериала «Клиника»

ЭпизодДата выхода
1-я серия25 февраля
2-я серия25 февраля
3-я серия4 марта
4-я серия11 марта
5-я серия18 марта
6-я серия25 марта
7-я серия1 апреля
8-я серия8 апреля
9-я серия15 апреля
Материалы по теме
Самый человечный фильм последних лет. Обзор «Здесь был Юра»
Самый человечный фильм последних лет. Обзор «Здесь был Юра»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android