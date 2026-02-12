Расписание выхода продолжения сериала «Клиника»
Уже 25 февраля состоится премьера сериала «Клиника». Продолжение культового комедийного шоу посвящён повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе. В продолжении также появятся и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.
В первый сезон возрождения войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно на телеканале ABC и в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится 15 апреля.
Расписание выхода продолжения сериала «Клиника»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|25 февраля
|2-я серия
|25 февраля
|3-я серия
|4 марта
|4-я серия
|11 марта
|5-я серия
|18 марта
|6-я серия
|25 марта
|7-я серия
|1 апреля
|8-я серия
|8 апреля
|9-я серия
|15 апреля
Материалы по теме
Комментарии