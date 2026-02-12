Уже 25 февраля состоится премьера сериала «Клиника». Продолжение культового комедийного шоу посвящён повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе. В продолжении также появятся и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.

В первый сезон возрождения войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно на телеканале ABC и в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится 15 апреля.

Расписание выхода продолжения сериала «Клиника»