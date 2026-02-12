Скидки
Первый трейлер сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем — премьера 27 мая

Первый трейлер сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем — премьера 27 мая
Компания Amazon представила полноценный трейлер сериала «Паук-Нуар». Детективное шоу про альтернативную версию Человека-паука выйдет в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video уже 27 мая. В первый сезон войдёт восемь эпизодов, их выпустят в двух версиях.

Чёрно-белая версия

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Цветная версия

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Будущий сериал расскажет историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Авторы сериала выпустят проект в двух версиях: цветной и чёрно-белой.

Главную роль в шоу сыграл Николас Кейдж («Собиратель душ»). Ранее он озвучивал этого же персонажа в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». В сериале также сыграли Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге»), Эндрю Колдуэлл («Как я встретил вашу маму») и Ламорн Моррис («Рождественские хроники»). Создателем выступил Орен Узиэл, сценарист «Мортал Комбат».

