Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильму «Скуф» с Зубаревым ещё не одобрили прокат в России

Фильму «Скуф» с Зубаревым ещё не одобрили прокат в России
Комментарии

Министерство культуры Российской Федерации заявило, что пока не выдавало прокатное удостоверение фильму «Скуф». В ведомстве отметили, что не получали соответствующие документы от авторов комедии с блогером Александром Зубаревым.

Ранее компания «Атмосфера кино» заявила, что лента выйдет в прокате 16 апреля. Не исключено, что авторы подадут заявление на прокатное удостоверение позже, а дата премьеры изменится.

«Скуф» расскажет историю обычного российского мужчины Аркадия, живущего в тени собственных разочарований, прячась за пивом, телевизором и любимой игрой в «Танчики». И, по мнению даже самых близких друзей, он эталонный скуф. Но всё меняется, когда он узнаёт, что его родная дочь не пригласила его на собственную свадьбу. Осознав, что это связано как с их сложными отношениями в прошлом, так и с его нынешним образом жизни, он решается на кардинальные перемены. В ленте, помимо Зубарева, появятся знаменитый бизнесмен Николай Василенко, телеведущий Леонид Якубович и блогер Валя Карнавал.

О другом популярном фильме:
Самый человечный фильм последних лет. Обзор «Здесь был Юра»
Самый человечный фильм последних лет. Обзор «Здесь был Юра»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android