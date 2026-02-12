Скидки
«Всё кончено»: сценарист «Дэдпула» — об ИИ-роликах с Томом Крузом и Брэдом Питтом

«Всё кончено»: сценарист «Дэдпула» — об ИИ-роликах с Томом Крузом и Брэдом Питтом
В Сети появились видео, созданное с помощью искусственного интеллекта — на нём знаменитые актёры Брэд Питт и Том Круз реалистично сражаются на разрушенном мосту. Ролик вызвал бурную реакцию как от пользователей, так и от сотрудников киноиндустрии.

Видео доступно на YouTube-канале Chopping it up with Chris Champion. Права на видео принадлежат Chopping it up with Chris Champion/ByteDance.

Так, видео прокомментировал сценарист трилогии «Дэдпул» Ретт Риз. Он заявил, что для деятелей кино времена изменились и теперь придётся приспосабливаться к новому положению дел.

Не хочу этого говорить. Скорее всего, для нас всё кончено. Я имею в виду, что нынешнее положение дел закончилось. Я подозреваю (могу ошибаться), что многие сценаристы активно используют ИИ в своих сценариях, а многие руководители студий — в анализе написанного.

Видео со сражением Круза и Питта создано с помощью Seedance 2 — продвинутой нейросети, созданной компанией ByteDance. При этом ИИ способен воссоздавать подобные сцены по запросу, состоящему из двух строк.

