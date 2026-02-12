Начались съёмки сериала «Каменская. Перезагрузка» по мотивам знаменитого детектива

Онлайн-кинотеатр Premier объявил о старте производства сериала «Каменская. Перезагрузка». Перезапуск знаменитого детективного шоу скоро выйдет на стриминге и телевидении, точную дату выхода назовут позже.

Будущий проект расскажет новые истории по мотивам произведений Александры Марининой. В этот раз герои переместятся в современность и будут раскрывать сложные и загадочные преступления. В центре сюжета вновь окажется майор полиции Анастасия Каменская, молодой детектив, который занимается самыми запутанными делами.

Главные роли в сериале сыграют Юлия Хлынина («Лёд 2»), Виталий Коваленко («Придел Ангела»), Дмитрий Куличков («Чистый лист»), Павел Артемьев («Нормальный только я») и Павел Попов («Стрельцов»).