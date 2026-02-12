Норвегия отметит релиз GTA 6 подарками для родителей новорождённых

Пользователь интернет-формуа Reddit опубликовал фотографию, сделанную в Норвегии. Он запечатлел рекламу магазина электроники Komplett, который необычным способом продвигает предстоящую игру GTA 6.

Фото: Lujah/Reddit

Согласно условиям ритейлера, те, у кого родится ребёнок в день выхода проекта Rockstar, получит бесплатную копию игры. Таким образом, если ожидаемую видеоигру не перенесут, новоиспечённые родители смогут опробовать её бесплатно 19 ноября.

Изначально Grand Theft Auto 6 должна была выйти до конца 2025 года. Позднее релиз игры перенесли на май 2026 года, а затем — на 19 ноября 2026 года. Разработчики заявили, что перенос был необходим — им нужно дополнительное время для финальной полировки боевика. Сама игра изначально выйдет на консоли, а после доберётся до ПК.