Apple блокирует аккаунты россиян при подозрении на попадание под санкции

В России некоторые пользователи iPhone начали получать уведомления о блокировке учётной записи. Многие теперь не могут пользоваться App Store и другими сервисами Apple.

По данным пользователей и СМИ, владельцы смартфонов в России получают сообщения от Apple, где говорится, что информация об аккаунте совпадает с данными лиц, включённых в санкционные списки правительства США. После этого исчезает доступ к оплате подписок, а также возможность покупать что-либо в цифровом магазине.

Apple не может обработать покупки вашего Аккаунта Apple, так как ваши данные потенциально совпадают с данными лица, включенного в санкционный список правительства. Подтвердите свою личность и загрузите копию удостоверения личности с фотографией, выданного государственным органом.

Чтобы разблокировать учётную запись Apple, предлагается перейти по ссылке и загрузить копию паспорта. В документе должны быть видны фотография и дата рождения. Издание iPhones.ru сообщает, что среди заблокированных аккаунтов могут оказаться те, чьи имена и фамилии совпадают с человеком, попавшим под санкции других стран.

