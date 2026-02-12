Скидки
Жуткие постеры хоррора «Мумия» от автора «Восстания зловещих мертвецов» — выход 17 апреля

Компания Blumhouse опубликовала постеры фильма ужасов «Мумия». Новый взгляд на классическую историю выйдет в мировом прокате 17 апреля.

Фото: Blumhouse

Фото: Blumhouse

Сюжет повествует о молодой семье, на чью дочь по имени Кэти наложили проклятие. После этого девушка бесследно исчезла. Спустя восемь лет самолёт, перевозивший саркофаг, терпит крушение и его содержимое обнаруживается. Внутри лежит уже взрослая Кэти, которая впоследствии возвращается домой, после чего на семью обрушивается тёмная сила.

Главные роли исполнили Джек Рейнор («Рок-н-рольщики»), Лайа Коста («Сама жизнь»), Вероника Фалькон («Королева юга») и другие актёры. Режиссёром выступил Ли Кронин — автор хоррора «Восстание зловещих мертвецов».

О продолжении «Мумии» с Бренданом Фрейзером:
Фильм «Мумия 4» с Бренданом Фрейзером выйдет в мае 2028 года
