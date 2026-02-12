Скидки
Появились шесть минут геймплея Masters of Albion от автора Fable — выход 22 апреля

Комментарии

Студия 22cans опубликовала видео, посвящённое предстоящей игре Masters of Albion. В шестиминутном ролике авторы показали геймплейные особенности проекта.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права принадлежат IGN/22cans.

Разработчики продемонстрировали возможность переключения между «режимом бога» и управлением отдельным персонажем. Таким образом, игрок сможет не только развивать поселение Окридж, но и сражаться с врагами за конкретного NPC от третьего лица.

Автором проекта выступил знаменитый геймдизайнер Питер Молиньё — создатель культовой серии Fable. Masters of Albion выступит духовным наследником другой классической серии автора — Black & White. Новый проект выйдет в раннем доступе в Steam 22 апреля.

