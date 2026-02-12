Звезда «Гарри Поттера» и «Белого лотоса» Джейсон Айзекс сыграет в комедии «Плохой майор»

Издание Deadline сообщило, что компания Global Constellation начала разработку фильма Bad Major («Плохой майор»). Дата выхода мрачной комедии пока неизвестна.

Картина представляет собой адаптацию повести «Семья Тот» Иштвана Эркеня. События фильма развернутся в Европе 1942 года, во время Второй мировой войны. Главными героями выступят члены семьи подростка, который воюет на фронте. Однажды к ним в гости приходит вспыльчивый командир юноши.

Главные роли исполнят Джейсон Айзекс («Гарри Поттер»), Джош Гэд («Двадцать одно»), Рут Негга («Война миров Z») и другие актёры. Режиссёром выступит Питер Феллоуз — один из авторов сериала «Авеню 5».