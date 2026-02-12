Большой трейлер фильма «Калифорнийские интриги» от Джеймса Макэвоя — выход 10 апреля

Компания StudioCanal выпустила большой трейлер фильма California Schemin' («Калифорнийские интриги»). Картина выйдет в мировом прокате 10 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале StudiocanalUK. Права на видео принадлежат StudioCanal.

Сюжет ленты основан на реальной истории шотландского музыкального дуэта Silibil N' Brains. Они решили выдать себя за американских рэперов, чтобы записать свой студийный альбом. Фильм расскажет об их пути к славе и попытки выжить в мире звёзд музыки.

Картина стала для популярного актёра Джеймса Макэвоя («Сплит») режиссёрским дебютом. Он же сыграл небольшую роль в картине. Главных героев исполнили Сэмюэл Боттомли («Анемон») и Симус Маклин Росс («Чужестранка: Кровь от крови моей»).