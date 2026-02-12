Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Большой трейлер фильма «Калифорнийские интриги» от Джеймса Макэвоя — выход 10 апреля

Большой трейлер фильма «Калифорнийские интриги» от Джеймса Макэвоя — выход 10 апреля
Комментарии

Компания StudioCanal выпустила большой трейлер фильма California Schemin' («Калифорнийские интриги»). Картина выйдет в мировом прокате 10 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале StudiocanalUK. Права на видео принадлежат StudioCanal.

Сюжет ленты основан на реальной истории шотландского музыкального дуэта Silibil N' Brains. Они решили выдать себя за американских рэперов, чтобы записать свой студийный альбом. Фильм расскажет об их пути к славе и попытки выжить в мире звёзд музыки.

Картина стала для популярного актёра Джеймса Макэвоя («Сплит») режиссёрским дебютом. Он же сыграл небольшую роль в картине. Главных героев исполнили Сэмюэл Боттомли («Анемон») и Симус Маклин Росс («Чужестранка: Кровь от крови моей»).

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Один из лучших боевиков Джейсона Стэйтема. Обзор «Убежища»
Один из лучших боевиков Джейсона Стэйтема. Обзор «Убежища»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android