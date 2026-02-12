Звезда «Очень странных дел» раскритиковал слухи о секретном финале сериала

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у звезды сериала «Очень странные дела» Калеба Маклафлина. Он прокомментировал фанатскую теорию о секретном финале культового шоу.

По словам актёра, он считал размышления о девятой серии глупой. Маклафлин уверен, что люди упустили суть сериала, когда надеялись на продолжения.

Сначала я считал теорию о скрытом финале глупой. Я понимаю, что люди хотят жить в этом оптимистичном мире, думая: «О, мы хотим больше «Очень странных дел». Ребята, всё кончено. Прошло десять лет. Думаю, люди упустили суть сериала, когда говорили: «О, будет продолжение». Нет, это просто такое повествование.

Финальная серия «Очень странных дел» вышла на Netflix в ночь на 1 января. После этого некоторые пользователи предположили, что восьмая серия пятого сезона на самом деле не является заключительной. По их мнению, «секретный» эпизод должен был выйти именно 7 января, но этого не случилось.