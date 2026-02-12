Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Киллиан Мёрфи и Барри Кеоган — на брутальном постере фильма «Острые козырьки»

Киллиан Мёрфи и Барри Кеоган — на брутальном постере фильма «Острые козырьки»
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix опубликовал стильный постер фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек». На нём изображены звезды проекта Киллиан Мёрфи и Барри Кеоган в образах своих героев.

Фото: Netflix

Сюжет ленты продолжит культовый сериал и развернётся во время Второй мировой войны. Постановщиком выступил Стивен Найт, создатель оригинального проекта. Помимо Мёрфи и Кеогана, в картине сыграли Тим Рот («Бешеные псы») и Ребекка Фергюсон («Дюна»).

«Бессмертный человек» выйдет на стриминговом сервисе Netflix 20 марта 2026 года. После премьеры фильма франшиза «Острые козырьки» расширится ещё на два сезона сериала. Действие будущего проекта перенесут к следующему поколению семьи Шелби.

О другом популярном фильме:
Выдающийся и кровавый триллер Сэма Рэйми. Обзор «На помощь»
Выдающийся и кровавый триллер Сэма Рэйми. Обзор «На помощь»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android