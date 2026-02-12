Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Киберспортсмен по Valorant попал в Книгу рекордов Гиннесса за скорость кликов

Киберспортсмен по Valorant попал в Книгу рекордов Гиннесса за скорость кликов
Комментарии

18-летний турецкий игрок Йигит Yigox Арслан, выступающий за академию FUT Esports в дисциплине Valorant, установил мировой рекорд по скорости кликов мыши. Его достижение официально зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

За одну минуту киберспортсмен совершил 760 кликов, что в среднем составляет около 12,6 нажатия в секунду. Для сравнения, обычный игрок делает от 5 до 7 кликов за аналогичный промежуток времени. Рекорд был установлен 10 февраля 2026 года в Стамбуле.

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Logitech и FUT Esports за предоставленную возможность. Мы стали рекордсменами мира.

Фото: Соцсети Yigox

Yigox начал карьеру в 2022 году. Его призовые за это время составили более $ 1 тыс.

Материалы по теме
All Gamers с россиянином f4ngeer стала первым участником Valorant Masters Santiago 2026
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android