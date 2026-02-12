Геймплейный трейлер второго сезона Battlefield 6 — старт 17 февраля

Компания Electronic Arts выпустила геймплейный трейлер второго сезона шутера Battlefield 6. Обновление выйдет уже 17 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат EA.

Вместе со стартом второго сезона, в игре появится несколько нововведений. Так, в шутер добавят новую карту под названием Contaminated, вертолёт AH-6 Little Bird, а также новые виды оружия. В будущем для Battlefield 6 выпустят ремейк карты Golmud Railway из четвёртой части, которая станет самой большой локацией в игре.

Изначально второй сезон Battlefield 6 должны были выпустить 20 января, но авторы решили сделать игру более стабильной. Ранее разработчики заявляли, что планируют в следующих обновлениях переработать наземную и воздушную техники.