Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Полная чушь»: звезда «Шан-Чи» Симу Лю — об ИИ-видео с Томом Крузом и Брэдом Питтом

«Полная чушь»: звезда «Шан-Чи» Симу Лю — об ИИ-видео с Томом Крузом и Брэдом Питтом
Комментарии

Звезда супергеройского фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю прокомментировал ИИ-видео с дракой Тома Круза и Брэда Питта. Своё мнение насчёт роликов актёр опубликовал на своей странице в соцсети X.

Артист посмеялся над постановкой в видео. По словам Лю, любой, кто хоть раз смотрел фильмы о боевых искусствах, знает, что подобная драка выглядит недостоверно.

Любой, кто хоть раз смотрел фильмы о боевых искусствах, знает, что это видео — полная чушь.

Видео с дракой Круза и Питта вызвало бурную реакцию в соцсети. Ролики создавались с помощью нейросети Seedance 2, которая способна воссоздавать подобные сцены по запросу, состоящему из двух строк. Ранее сценарист серии фильмов «Дэдпул» Ретт Риз заявил, что после появления ИИ-роликов работа кинодеятелей сильно изменится.

О битве Питта и Круза в ИИ-видео:
Видео
«Всё кончено»: сценарист «Дэдпула» — об ИИ-роликах с Томом Крузом и Брэдом Питтом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android