«Полная чушь»: звезда «Шан-Чи» Симу Лю — об ИИ-видео с Томом Крузом и Брэдом Питтом

Звезда супергеройского фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю прокомментировал ИИ-видео с дракой Тома Круза и Брэда Питта. Своё мнение насчёт роликов актёр опубликовал на своей странице в соцсети X.

Артист посмеялся над постановкой в видео. По словам Лю, любой, кто хоть раз смотрел фильмы о боевых искусствах, знает, что подобная драка выглядит недостоверно.

Любой, кто хоть раз смотрел фильмы о боевых искусствах, знает, что это видео — полная чушь.

Видео с дракой Круза и Питта вызвало бурную реакцию в соцсети. Ролики создавались с помощью нейросети Seedance 2, которая способна воссоздавать подобные сцены по запросу, состоящему из двух строк. Ранее сценарист серии фильмов «Дэдпул» Ретт Риз заявил, что после появления ИИ-роликов работа кинодеятелей сильно изменится.