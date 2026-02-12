Звезда «Симпсонов» рассказала, как мультсериал спас ей жизнь

В честь выхода 800-го эпизода мультсериала «Симпсоны» издание Variety взяло интервью у звезды озвучки шоу Ярдли Смит (Лиза Симпсон). Она рассказала, как культовый проект однажды спас ей жизнь.

Актриса рассказала, что в 2016 году она упала с лестницы и сломала два шейных позвонка. Из-за происшествия Смит чуть не умерла, но именно озвучка в мультсериале помогла ей добиться хорошей медицинской страховки. В итоге артистке понадобилось больше года, чтобы полностью восстановить здоровье, и авторы сериала дали ей на это время.

Я повредила шейные позвонки, и мой спинной мозг почти сломался, из-за чего я чуть не умерла. Но благодаря этой работе у меня была хорошая медицинская страховка и самое главное — время. Мне потребовалось больше года, чтобы полностью посвятить себя выздоровлению. Вы бы никогда не догадались, что я сломала шею, если бы я вам не рассказала. Это яркий пример того, сколько всего полезного мне дала эта работа — помимо радости от игры персонажа, которого я просто обожаю и на которого я каждый день стремлюсь быть похожей.

«Симпсоны» начали выходить с 1989 года и продолжает радовать фанатов до сих пор. За 37 лет состоялась премьера 800 эпизодов, сделав проект самым длинным западным мультсериалом в истории.