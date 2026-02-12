Вышла Disciples: Domination — продолжение культовой стратегии в духе «Героев»

12 февраля состоялся релиз Disciples: Domination — продолжения культовой пошаговой стратегии в духе «Героев». Игра уже доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Seies X/S.

Видео доступно на YouTube-канале Kalypso Media. Права на видео принадлежат Artefacts Studio.

Действие проекта разворачивается спустя 15 лет после прошлой части, когда герои освободили Невендаар от злых богов. Игрокам предстоит защитить королевство от разрушений и вернуть себе трон королевы Авианны. Кроме того, игрокам придётся столкнутся с возвращением гномов из Горных Кланов, ведь их позиция в новом мире не определена.

Disciples — популярная серия стратегий, первая часть которой, с подзаголовком Sacred Lands, вышла в 1999 году. С тех пор серия стала культовой и получила три продолжения. Кроме того, франшиза получила семь дополнений. Стоимость новой части на ПК составляет $ 45. В игре есть русский перевод в виде субтитров, при этом она недоступна в российском регионе.