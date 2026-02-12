«Конкуренция — движущая сила инноваций»: Павел Дуров — о замедлении «Телеграма» в России

9 февраля в России началась новая волна замедления мессенджера «Телеграм». Пользователи по всей стране начали жаловаться на ограничения со стороны Роскомнадзора, из-за которых не загружаются чаты, медиафайлы, а сообщения отправляются с большой задержкой. С тех пор приложение в России работает крайне нестабильно и неэффективно.

Спустя несколько дней глава мессенджера «Телеграм» Павел Дуров уже во второй раз прокомментировал ситуацию. Он выразил сомнение в успехе действий правительства России, которое хочет перевести пользователей в мессенджер Max. Разработчик сравнил ситуацию с успешными азиатскими сервисами, которые стали популярны лишь в конкурентной борьбе, без навязывания со стороны государств.

В качестве аргумента за блокировку Telegram и принудительный перевод россиян в другое приложение иногда ссылаются на пример Китая и его мессенджера WeChat. Но это сравнение ошибочно. WeChat не назначали «национальным мессенджером» и не навязывали людям. Он стал абсолютным лидером в свободной конкурентной борьбе начала 2010-х, предложив китайским пользователям лучший сервис из десятков претендентов (среди которых были и международные мессенджеры вроде WhatsApp, доступные в те годы без ограничений). Лишь после того как WeChat органически завоевал большинство аудитории, государство начало интегрировать в него свои услуги. Схожим образом главными мессенджерами в Корее и Японии (более 90% рынка) стали KakaoTalk и LINE — также без блокировок иностранных конкурентов и без административной поддержки. То есть попытка России директивно навязать населению сервис не имеет успешных примеров в мировой практике. В мире существуют всего три лидирующих на своих рынках локальных мессенджера, и все они стали результатом рыночной конкуренции, а не назначения чиновниками. Конкуренция — движущая сила инноваций. Её устранение лишь снизит качество жизни и безопасность общения людей.

Ранее блокировку своего сервиса в России прокомментировали и создатели WhatsApp.