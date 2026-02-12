Скидки
BetBoom Team отобралась на IEM Atlanta 2026 по CS 2 и пропустит турнир в Астане

Российская команда BetBoom Team гарантировала себе участие в турнире IEM Atlanta 2026 по Counter-Strike 2. В решающем матче верхней сетки закрытых квалификаций коллектив уверенно обыграл BET-M со счётом 2:0.

На первой карте (Ancient) BetBoom Team одержала победу с результатом 13:6, а на второй (Dust2) дожала соперника со счётом 13:11. Проигравшая команда сохраняет шансы на слот и продолжит борьбу в нижней сетке отборочных и сыграет против SINNERS Esports.

Турнир в Атланте пройдёт с 11 по 17 мая. Однако из-за наложения дат BetBoom Team придётся отказаться от участия в PGL Astana 2026, который запланирован на период с 7 по 17 мая.

Senzu может перейти в Passion UA по CS 2
